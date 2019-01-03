Франция расширила сферу контроля над иностранными инвестициями

Закон о расширении контроля над иностранными инвестициями в стратегически важных секторах экономики вступил в силу во Франции с началом нового года. Об этом сообщило в четверг министерство экономики и финансов страны. Закон принят парламентом месяц назад, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его положениям, теперь контроль будет охватывать сферу инвестиций, направляемых из-за рубежа в такие отрасли как технологии кибербезопасности и разработку систем искусственного интеллекта, робототехнику, разработку и производство полупроводников, а также авиационно-космическую отрасль, сферу технологий систем гражданской обороны и безопасности.

Как подчеркнул в этой связи министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, вступление закона в силу "означает, что французские предприятия и компании, ведущие научные исследования и конструкторские разработки в ряде секторов технологий будущего, имеющих большое значение для обороны страны и общественной безопасности, будут теперь в большей мере защищены от возможных действий по их недружественному поглощению" иностранными компаниями. Министр предостерег, что Франция "намерена принимать сильные контрмеры в случае, если установленные ею правила не будут соблюдаться инвесторами".

Минэкономики отметило при этом, что положения нового закона и предусмотренные им меры "соответствуют ориентирам, содержащимися в проекте директивы относительно фильтрования прямых иностранных инвестиций, который должен быть в ближайшее время одобрен Европейским союзом".

В середине января Сенат Франции начнет рассмотрение еще одного законопроекта в данной сфере, который должен расширить рамки декрета от 2014 года, предусматривающего контроль над иностранными инвестициями в секторах энергетики, транспорта, связи и здравоохранения. После обсуждения в Сенате он будет передан для вынесения окончательного решения по нему в нижнюю палату, Национальное собрание страны.