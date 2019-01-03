В Париже освободили одного из лидеров "желтых жилетов"

Парижская полиция освободила в четверг без предъявления обвинений задержанного в среду шофера-дальнобойщика Эрика Друэ, являющегося одним из основателей движения протеста "желтых жилетов". Об этом сообщил телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В среду Друэ организовал рядом с площадью Согласия несанкционированную манифестацию "в память "желтых жилетов", погибших во время манифестаций протеста". Полиции лишь со второй попытки удалось задержать мужчину, так как окружавшая его толпа не позволяла этого сделать.

После освобождения Друэ, выступая перед журналистами у комиссариата, категорически отрицал организацию манифестации в среду, заявив, что лишь собирался отдать дань должного движению "желтых жилетов" вместе с друзьями "по пути в ресторан". "Это были совершенно мирные действия, на нас не было желтых жилетов, мы соблюдали все правила поведения на улице", - подчеркнул он.

Давая оценку действиям властей, он особо подчеркнул, что считает "все подобные происходящее события действиями, имеющими явную политическую подоплеку". "При этом на меня намеренно пытаются возложить вину за все происходящее в стране", - добавил он, рассказав и о долгом допросе в полиции, который проходил в присутствии "высоких полицейских чинов".

Друэ уже во второй раз был задержан французской полицией. Первый раз это произошло в Париже в ходе общенационального дня протестов "желтых жилетов" 22 декабря. Тогда полиция, обыскав Друэ на улице, обнаружила у него дубинку. Он объяснил, что она ранее принадлежала его отцу, тоже шоферу и что он теперь всегда носит ее "по привычке".

Судебными следователями Друэ, однако, было предъявлено в этой связи обвинение в ношении холодного оружия. В связи с этим он предстанет перед судом 5 июля.

Ранее французская прокуратура также инициировала предварительное расследование в связи с организацией Друэ "серии несанкционированных манифестаций". За один такой проступок, согласно французским законам, может грозить тюремное заключение сроком в шесть месяцев и штраф в €7,5 тыс.

Задержание в среду Друэ вызвало резкие заявления представителей крайне левой и крайне правой оппозиции. В частности, лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон заявил, что расценивает происшедшее "как злоупотребление властью". "Политическая полиция направляет теперь свои действия против движения "желтых жилетов", - подчеркнул Меланшон на своей странице в "Твиттере". При этом он отметил, что "восхищен" общественно-политической активностью Друэ.

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян подчеркнул, что власти в стане "жестко обращаются со своими политическими оппонентами, но в то же время попустительствуют уголовным преступникам и радикальным исламистам". Он потребовал немедленно положить конец подобной "практике двойных стандартов".

Лоран Филиппо, председатель крайне правой партии "Партиоты" и в прошлом один из лидеров "Национального фронта" выступил с осуждением "грубых действий полиции в отношении "желтых жилетов", расценив это как "отражение в целом грубого отношения, носящего глобальный характер капитализма к народам и простым людям".