Глава МИД Ирана ответил на заявление Помпео о ракетных пусках Ирана

Ракетные испытания Ирана не нарушают резолюцию Совбеза ООН 2231, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ответ на слова госсекретаря США Майка Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Помпео заявил, что Ирану следует "пересмотреть эти провокационные пуски и отказаться от любых действий, связанных с баллистическими ракетами, чтобы избежать более глубокой экономической и дипломатической изоляции". Он добавил, что действия Ирана демонстрируют "полное пренебрежение резолюций 2231 Совбеза ООН".



"Пуски Ираном космических ракет и ракетные испытания не являются нарушением резолюции 2231", - написал Зариф в Twitter. Он также напомнил США, что срок действия резолюции 1929, которая наложила запрет на передачу Ирану современных вооружений, в том числе ракет и ракетных систем, истек.

Зариф добавил, что "угрозы порождают угрозы, в то время как вежливость рождает вежливость".

Вашингтон настаивает на том, что резолюция 2231 запрещает Ирану испытывать ракеты, Россия указывает на то, что в тексте резолюции содержится не запрет, а призыв.

Ранее постпред Ирана при ООН Голамали Хошру призвал СБ ООН привлечь США к ответственности за выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что резолюция ООН не запрещает ракетные пуски Ирану, а доказательств ядерной составляющей этих испытаний нет.

