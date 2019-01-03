Число погибших на самолетах в 2018 году выросло

По данным голландской авиационной консалтинговой фирмы, в 2018 году в результате авиакатастроф на коммерческих рейсах погибло около 500 человек, сообщает Daily Mail.

При этом аналитики подчеркивают, что аварии со смертельным исходом все еще остаются редкими - 0,36 на миллион рейсов. В 2017 году показатель был - 0,06, а в среднем за пять последних лет - 0,24, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Несмотря на этот рост, 2018 год по-прежнему является третьим по безопасности годом по количеству несчастных случаев со смертельным исходом и девятым самым безопасным по количеству смертей.

"Это показывает огромный прогресс в плане безопасности, достигнутый за последние два десятилетия", - говорит Харро Рантер, исполнительный директор компании.

