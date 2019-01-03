В Испании осудили женщину, вымогавшую у подруги деньги под видом мужчины

Суд в Испании приговорил почти к пяти годам тюрьмы жительницу Валенсии, которая под видом больного итальянского юноши домогалась к подруге и выманивала у нее деньги, сообщает агентство Europa Press, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что осужденная в 2016 году убедила свою знакомую познакомиться в социальных сетях с молодым человеком из Италии, аккаунт которого она в действительности создала сама.

После "знакомства" мошенница сообщила жертве, что страдает лейкемией, и убедила послать деньги, два смартфона, одежду и вентилятор, которые якобы понадобятся "ему" в больнице. Сердобольная девушка истратила на покупки 600 евро и еще 500 перевела на счет новому другу.

Вскоре женщины договорились встретиться. Подсудимая, которая имитировала мужской голос и итальянский акцент, попросила подругу завязать глаза, чтобы не видеть ее болезненного состояния. Воспользовавшись этим обстоятельством, она начала приставать к потерпевшей, которая в итоге убежала со свидания.

После отбытия почти пятилетнего срока осужденная еще пять лет будет находиться под надзором правоохранителей, отмечает агентство.

