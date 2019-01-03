«ПСЖ» хочет купить двух футболистов «Аякса»

Французский "ПСЖ" предложил амстердамскому "Аяксу" €150 млн за голландцев Френки де Йонга и Матейса де Лигта, сообщает"Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Парижский клуб готов заплатить €80 млн. за полузащитника де Йонга и €70 млн. за капитана команды де Лигта.

На обоих игроков кроме топ-клуба из Франции претендует каталонская "Барселона". Однако, руководство испанского клуба не намерено перебивать предложение "ПСЖ" и продолжит следить за ситуацией.

В нынешнем сезоне Эридивизи на счету де Лигта два мяча в 16 матчах, а де Йонг в 15 встречах забил три мяча.

Парижане занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 47 очков. "Барселона", набрав 37 очков также возглавляет таблицу своего чемпионата. Обе команды пробились в стадию плей-офф Лиги Чемпионов.