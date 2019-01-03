В музее «Феррари» открылась выставка в честь Шумахера

В музее "Феррари" в Маранелло открылась выставка, посвященная 50-ти летнему юбилею бывшего пилота команды, семикратного чемпиона мира "Формулы-1" Михаэля Шумахера, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На ней представлены все болиды "красного барона" за время выступления в итальянской команде, в том числе и дорожные машины, которые были созданы в сотрудничестве с самим Шумахером.

К 50-летию пилота также было выпущено приложение, которое представляет собой виртуальный музей. В нем пользователи смогут найти 3D-модели болидов, за рулем которых выступал Михаэль, посмотреть полную статистику и рекорды гонщика, а также узнать много нового о Шумахере. Все средства, собранные с установки приложения пойдут в фонд Keep Fighting.