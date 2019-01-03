Армения направила Чехии запрос на экстрадицию племянника Сержа Саргсяна
Армянская сторона направила запрос на экстрадицию задержанного в Праге 6 декабря племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Нарека Саргсяна, разыскиваемого в Армении за хранение оружия и наркотиков, сообщила в четверг РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Аревик Хачатрян, передает Day.Az.
Саргсян был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о хранении оружия, наркотиков и мошенничестве, также он обвиняется по статье "похищение человека".
"Генеральная прокуратура направила в Чехию запрос на экстрадицию Саргсяна 28 декабря", - сказала Хачатрян.
Ранее сообщалось, что при обнаружении Саргсяна в Праге он предоставил фальшивый паспорт на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса.
Ранее в розыск также были объявлены брат экс-президента Левон Саргсян и его племянница в рамках уголовного дела по статьям "незаконное обогащение" и "представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных".
Согласно материалам дела, в августе 2017 года в дом Нарека Саргсяна насильно доставили предпринимателя, желавшего открыть в Ереване ночной клуб, где его избили, требуя отказаться от этой идеи. В полиции утверждают, что сам Саргсян пытал мужчину и угрожал ему пистолетом. Затем, по данным ведомства, бизнесмена доставили в принадлежащий племяннику экс-президента салон по обслуживанию грузовиков, где вновь избили и отпустили лишь тогда, когда тот пообещал не заниматься клубным бизнесом.
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