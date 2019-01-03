Избран новый спикер Палаты представителей Конгресса США

Нэнси Пелоси избрали в качестве спикера палаты представителей конгресса США на 2019-2020 годы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Большинство конгрессменов высказались в поддержку ее кандидатуры.

Демократы, выиграв десятки мест в палате представителей на промежуточных выборах в ноябре 2018 года, получили над ней контроль впервые с 2011 года.

Пелоси 78 лет. Она возглавляет демократов в палате представителей с 2003 года. В 2007-2011 году была первой женщиной - спикером палаты представителей. После проигрыша демократов на промежуточных выборах 2010 года вновь стала лидером парламентского меньшинства.

После того, как демократы завоевали большинство на промежуточных выборах 6 ноября 2018 года, Пелоси заявила о намерении вновь баллотироваться на пост спикера. По ее словам, она пользуется всеобщей поддержкой демократов.

