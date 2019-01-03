Избран новый спикер Палаты представителей Конгресса США
Нэнси Пелоси избрали в качестве спикера палаты представителей конгресса США на 2019-2020 годы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Большинство конгрессменов высказались в поддержку ее кандидатуры.
Демократы, выиграв десятки мест в палате представителей на промежуточных выборах в ноябре 2018 года, получили над ней контроль впервые с 2011 года.
Пелоси 78 лет. Она возглавляет демократов в палате представителей с 2003 года. В 2007-2011 году была первой женщиной - спикером палаты представителей. После проигрыша демократов на промежуточных выборах 2010 года вновь стала лидером парламентского меньшинства.
После того, как демократы завоевали большинство на промежуточных выборах 6 ноября 2018 года, Пелоси заявила о намерении вновь баллотироваться на пост спикера. По ее словам, она пользуется всеобщей поддержкой демократов.
В Париже освободили одного из лидеров "желтых жилетов"
В музее «Феррари» открылась выставка в честь Шумахера
Глава МИД Ирана ответил на заявление Помпео о ракетных пусках Ирана
Армения направила Чехии запрос на экстрадицию племянника Сержа Саргсяна
Франция расширила сферу контроля над иностранными инвестициями
Рэмзи заключил предварительный контракт с «Ювентусом»
В Париже освободили одного из лидеров "желтых жилетов"
В музее «Феррари» открылась выставка в честь Шумахера
Избран новый спикер Палаты представителей Конгресса США
Рэмзи заключил предварительный контракт с «Ювентусом»
Госдеп предостерег американцев от поездок в Китай
«ПСЖ» хочет купить двух футболистов «Аякса»
Число погибших на самолетах в 2018 году выросло
В Дагестане ребенок получил пулевое ранение
Британских граждан подготовят к "жесткому" Brexit
Армянский МИД начал год со лжи о Карабахе - ПОДРОБНОСТИ
-
3 Янв. 11:15 14 240
-
3 Янв. 10:13 9 585
-
3 Янв. 20:49 6 794
-
3 Янв. 10:19 4 418
-
3 Янв. 13:43 3 956