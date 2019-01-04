Помпео подтвердил начало вывода американских войск из Сирии

4 января 2019 07:28

США начали вывод войск из Сирии, заявил в пятницу в эфире телеканала Newsmax госсекретарь США Майк Помпео, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Наши части выходят", - сказал он.

По его словам, США продолжат добиваться своих целей на Ближнем Востоке и далее. Он отказался сообщить сроки вывода войск.

"Президент ясно сказал, что мы должны продолжать кампанию по борьбе с ИГ, продолжать гарантировать, что мы делаем что-то для создания стабильности на Ближнем Востоке. Кампания противодействия Ирану продолжается. Мы сделаем все это", - заявил госсекретарь.

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