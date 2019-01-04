Десятки тысяч жителей Таиланда покидают дома

Жители прибрежных районов южных таиландских провинций покидают дома и перемещаются в убежища из-за приближения тропического урагана "Пабук", что в переводе с лаосского означает "гигантский сом". Как сообщила в четверг газета Bangkok Post, непогода настигнет регион 4 января, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Особое внимание приковано к провинции Накхонситхаммарат, имеющей 220-километровую береговую линию, на которую в пятницу вечером обрушатся проливные дожди. На территории региона готовят порядка 90 укрытий для размещения 86 тыс. человек. В Метеорологическом департаменте Таиланда предупредили, что ураган, находящийся в Сиамском заливе, движется на запад с максимальной скоростью 65 км/ч. Центр тропического циклона днем в четверг находился в 500 км к юго-востоку от Накхонситхаммарата.

Согласно информации властей, порядка 30 тыс. человек, проживающих в прибрежных районах провинции, перемещены в безопасные места. В планах правительства до обрушения урагана эвакуировать всех людей, живущих в этих районах. В пятницу в провинции будут закрыты все школы.

Девять нефтегазовых компаний переместили 2635 сотрудников с морских буровых платформ на материк, оставив лишь 246 человек наблюдать за объектами. Энергетики подготовили планы по обеспечению бесперебойных поставок нефти, газа и электроэнергии. С приближением урагана добыча нефти и газа в заливе снизилась.

Морская добыча нефти сократилась на 27 тыс. баррелей в сутки (27% от полной добычи). Добыча газа снизилась на 17 млн куб. м в сутки.

Из-за приближающегося урагана десятки тысяч туристов уже покинули некоторые популярные таиландские острова и курорты на юге королевства. Острова Панган и Тао, которые были заполнены отдыхающими во время пиковых рождественского и новогоднего периодов, приезжие начали покидать еще в среду, чтобы не оказаться в ловушке из-за прерванного в четверг судоходного сообщения с материковой частью страны.

"Пабук" - первый за 30 лет ураган, сформировавшийся не в сезон муссонных дождей, который ударит по двум островам прежде, чем доберется до материковой части Таиланда. По прогнозам синоптиков, ураган вряд ли превратится в полномасштабный тайфун. "Мы ожидаем волны 5-7 метров возле центра тропического циклона", - отметили метеорологи.

Официального указа об эвакуации пока не было, однако туристы сами массово уезжают. Те, кто не в состоянии купить билет, готовятся пережить ураган на опустевших островах. "Предположительно, острова почти безлюдны. От 30 до 50 тыс. человек покинули их после Нового года", - сообщил представитель округа Панган.

И.о. мэра Тао сказал, что лодки в соседнюю провинцию Чумпхон были заполнены туристами, однако несколько тысяч гостей все еще находятся на острове. "Трудно предсказать серьезность урагана, поэтому люди должны соблюдать рекомендации властей", - добавил он.

По данным агентства AFP, в среду на острове Самуи утонул 56-летний россиянин, семья которого проигнорировала предупреждение о запрете выходить в море. "Семья из трех человек купалась, сильное течение унесло мужчину, и он утонул, - сказали в полиции. - Власти острова объявили предупреждение, подняв красные флаги опасности, но, возможно, семья не думала, что ситуация была настолько серьезной".

Власти уже подготовили безопасные места для туристов, у которых не получилось купить билеты на паромы до материка, или они решили переждать ураган на островах.

"Пабук" принесет проливные дожди на юг королевства, включая туристические точки в Андаманском море, такие как Краби и Пхукет, где отдыхают тысячи российских туристов. Национальный парк Симилан, где находятся нетронутые пляжи и бухты, в качестве меры предосторожности закрыт до субботы из-за приближающегося в самый разгар сезона урагана. В самых южных провинциях Паттани, Наратхиват и Яла, расположенных вблизи границы с Малайзией, также готовятся к наводнениям.

Авиакомпания Bangkok Airways, которая фактически является монополистом на воздушном маршруте на остров Самуи, отменила на пятницу все рейсы туда и обратно. Кроме того, 4 января будет закрыт аэропорт в городе Накхонситхаммарат. Компания Airports of Thailand поручила аэропортам в провинциях Сураттхани, Чумпхон, Ранонг, Транг и Наратхиват внимательно следить за обстановкой и подготовить меры по борьбе с возможными последствиями урагана.

Также в связи с непогодой приостановлено паромное сообщение между курортными городами Паттайя и Хуахин. Мера предосторожности принята несмотря на то, что "Пабук", скорее всего, не ударит по ним. Тем не менее на пляжах Хуахина в настоящее время присутствует сильное течение, возможно, от воздействия надвигающегося урагана.

Bangkok Post напоминает, что экономика Таиланда сильно зависит от туризма. Ожидается, что в этом году королевство примет рекордные 40 млн человек, многие из которых отправятся на южные пляжи и курорты.

По данным Метеорологического департамента Таиланда, из- за урагана "Пабук" с 4 по 5 января проливные дожди с сильным ветром пройдут в южных таиландских провинциях. Сильный ветер ожидается в Сиамском заливе и Андаманском море, там волны могут достигать 3-5 метров и 2-3 метра соответственно. Всем судам рекомендовано оставаться в портах до 5 января.