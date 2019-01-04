Криштиану Роналду получил награду лучшему футболисту года - ФОТО

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в пятый раз стал обладателем награды Globe Soccer Awards как лучший футболист года, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Церемония вручения прошла в четверг в Дубае. В тройку номинантов вошли также французские нападающие Антуан Гризманн ("Атлетико") и Килиан Мбаппе ("ПСЖ"). Роналду в прошлом сезоне в составе мадридского "Реала" выиграл Лигу чемпионов. Португальский форвард, который летом перешел в "Ювентус" из "Королевского клуба", ранее удостоился приза Globe Soccer Awards по итогам 2011, 2014, 2016 и 2017 года.

Лучшим тренером года признан француз Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира в России. Лучшим клубом года стал мадридский "Атлетико", в минувшем сезоне выигравший Лигу Европы, лучшим спортивным директором - итальянец Фабио Паратичи из "Ювентуса".

Также на церемонии награду лучшему агенту получил португалец Жорже Мендеш, призами за успешную карьеру игроков были отмечены бразилец Роналдо и француз Блез Матюиди, за успешную тренерскую карьеру - итальянец Фабио Капелло.