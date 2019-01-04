В Москве машина сбила двух пешеходов и загорелась
4 января 2019 08:13 145
На северо-западе Москвы автомобиль наехал на двух пешеходов и загорелся, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что инцидент произошел в районе дома 33, корпус 2 по Митинской улице.
"Автомобиль сбил двух пешеходов, после чего загорелся", - рассказал источник.
Представитель управления МЧС по Москве добавил, что в данный момент машина потушена, а пострадавших осмотрели врачи.
Что послужило причиной аварии в настоящее время неизвестно. Также не уточняется состояние пострадавших.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:00 54
Пожар на грузовом судне в Турции
06:37
Как распознать менингит
-
3 Янв. 11:15 15 764
-
3 Янв. 10:13 10 017
-
3 Янв. 20:49 6 936
-
3 Янв. 10:19 4 737
-
3 Янв. 13:43 4 555