В Москве машина сбила двух пешеходов и загорелась

На северо-западе Москвы автомобиль наехал на двух пешеходов и загорелся, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что инцидент произошел в районе дома 33, корпус 2 по Митинской улице.

"Автомобиль сбил двух пешеходов, после чего загорелся", - рассказал источник.

Представитель управления МЧС по Москве добавил, что в данный момент машина потушена, а пострадавших осмотрели врачи.

Что послужило причиной аварии в настоящее время неизвестно. Также не уточняется состояние пострадавших.