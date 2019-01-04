В Китае назвали дату нового раунда торговых переговоров с США

Китайское министерство коммерции сообщило, что встречи делегаций США и Китая, которые обсудят торговлю между странами, состоятся 7 и 8 января. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель министерства коммерции уточнил, что американская делегация посетит Китай.