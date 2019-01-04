В Китае назвали дату нового раунда торговых переговоров с США
4 января 2019 08:14 133
Китайское министерство коммерции сообщило, что встречи делегаций США и Китая, которые обсудят торговлю между странами, состоятся 7 и 8 января. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Представитель министерства коммерции уточнил, что американская делегация посетит Китай.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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