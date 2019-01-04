Палата представителей США отказалась выделять деньги на стену Трампа
4 января 2019 08:24 141
Палата представителей в конгрессе США, где большинство составляют демократы, приняла законопроекты о бюджете, в которых не предусмотрено выделение дополнительных денег на строительство стены на границе Мексики и Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Теперь данные документы должны быть одобрены сенатом США, где в большинстве республиканцы. Сенатский лидер республиканцев Митч Макконнелл, а также президент США Дональд Трамп уже заявляли, что не станут подписывать законопроекты, если в них не будет решен вопрос со стеной.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:00 51
Пожар на грузовом судне в Турции
06:37
Как распознать менингит
-
3 Янв. 11:15 15 764
-
3 Янв. 10:13 10 017
-
3 Янв. 20:49 6 936
-
3 Янв. 10:19 4 737
-
3 Янв. 13:43 4 555