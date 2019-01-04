Палата представителей США отказалась выделять деньги на стену Трампа

Палата представителей в конгрессе США, где большинство составляют демократы, приняла законопроекты о бюджете, в которых не предусмотрено выделение дополнительных денег на строительство стены на границе Мексики и Соединенных Штатов. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь данные документы должны быть одобрены сенатом США, где в большинстве республиканцы. Сенатский лидер республиканцев Митч Макконнелл, а также президент США Дональд Трамп уже заявляли, что не станут подписывать законопроекты, если в них не будет решен вопрос со стеной.