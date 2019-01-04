В Германии приготовились к «резкому ухудшению» отношений с Россией
Уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе заявил, что "непредсказуемые" действия российских властей могут привести к ухудшению отношений между странами. Об этом он сказал в интервью изданию Pfälzische Merkur, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, в прошлом году Россия часто действовала непредсказуемо.
"Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически. Мы столкнемся с резким ухудшением", - сказал Визе.
По мнению Визе, в 2018-м Россия была ответственна за ряд инцидентов, которые имеют отношение ко всему миру. В частности, отравила экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, решила выйти из ДРСМД и занималась "опасной демонстрацией силы" в Азовском море. Официальная Москва отрицает все эти обвинения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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