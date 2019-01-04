Во Флориде в огненном ДТП погибли шесть человек - ФОТО

4 января 2019 08:44

В округе Алачуа американского штата Флорида произошло массовое ДТП с участием грузовика, сообщает местная пожарная служба в своем фейсбуке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что после аварии из грузовика вылилось почти 200 л дизельного топлива, которое загорелось.

В данный момент подтверждена смерть шести человек, еще восемь получили ранения, их состояние не уточняется.

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