Во Флориде в огненном ДТП погибли шесть человек - ФОТО

В округе Алачуа американского штата Флорида произошло массовое ДТП с участием грузовика, сообщает местная пожарная служба в своем фейсбуке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что после аварии из грузовика вылилось почти 200 л дизельного топлива, которое загорелось.

В данный момент подтверждена смерть шести человек, еще восемь получили ранения, их состояние не уточняется.