Во Флориде в огненном ДТП погибли шесть человек - ФОТО
4 января 2019 08:44 101
В округе Алачуа американского штата Флорида произошло массовое ДТП с участием грузовика, сообщает местная пожарная служба в своем фейсбуке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что после аварии из грузовика вылилось почти 200 л дизельного топлива, которое загорелось.
В данный момент подтверждена смерть шести человек, еще восемь получили ранения, их состояние не уточняется.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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