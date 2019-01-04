Пожар на грузовом судне в Турции

В районе Пендик города Стамбул началось возгорание на грузовом судне. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, на месте происшествия работают пожарные расчеты, привлечена также морская полиция.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.