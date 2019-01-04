Пожар на грузовом судне в Турции
4 января 2019 09:00 41
В районе Пендик города Стамбул началось возгорание на грузовом судне. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно сообщению, на месте происшествия работают пожарные расчеты, привлечена также морская полиция.
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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