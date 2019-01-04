США пригрозили Ирану новыми санкциями

Ирану следует прекратить все пуски баллистических ракет, чтобы избежать еще более серьезных экономических санкций. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"США не будут стоять и смотреть, как разрушительная политика иранского режима подвергает риску международную стабильность и безопасность. Мы советуем режиму пересмотреть эти провокационные пуски и отказаться от любых действий, связанных с баллистическими ракетами, чтобы избежать более глубокой экономической и дипломатической изоляции", - говорится в заявлении Помпео, распространенном в четверг.

В декабре Помпео заявил о необходимости повторного введения санкций СБ ООН против Ирана для противодействия иранской программе создания баллистических ракет.

"США стремятся взаимодействовать со всеми другими членами СБ ООН, чтобы в 2019 году повторно ввести в отношении Ирана ограничения, относящиеся к борьбе с программой создания баллистических ракет", - сказал Помпео, выступая на заседании Совбеза.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана.