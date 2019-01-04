Правительство Ирландии подготовило законы на случай "жесткого" Brexit

Специальные законопроекты на случай выхода Великобритании из ЕС без сделки рассмотрены в четверг на заседании кабинета министров Ирландии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканалу RTI премьер-министр страны Лео Варадкар.

"Меры, предусмотренные планом на случай "жесткого" Brexit, сведены в четыре пакета законопроектов. В случае необходимости они будут представлены на рассмотрение парламента в марте. Мы готовимся к сценарию выхода Великобритании [из ЕС] без сделки со всей серьезностью", - сказал глава правительства.

Он добавил, что "нет никакой необходимости созывать в январе или феврале парламент на экстренное заседание для принятия законов, которые в итоге могут и не понадобиться". Варадкар еще раз подтвердил, что "согласованный текст сделки не подлежит пересмотру, как и положение о границе (гарантирует сохранение свободного передвижения между севером и югом Ирландии - прим. ТАСС)". "Ратификация парламентом Великобритании сделки о Brexit является для нас главным из возможных сценариев", - добавил премьер.

В декабре 2018 года правительство Ирландии представило всеобъемлющий план действий на случай "жесткого" Brexit - выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения между сторонами. Он предполагает защитные меры в сельском хозяйстве, рыболовстве, авиации, в области безопасности и передвижения людей, защиты персональных данных и других областях.

ЕС и Великобритания 25 ноября утвердили сделку по условиям Brexit, однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй испытывает серьезное внутриполитическое давление, поскольку большинство членов Палаты общин потребовали заново согласовать условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС после Brexit. Формальный выход Великобритании из ЕС должен произойти 29 марта.