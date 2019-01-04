В Стамбуле массово отменяются морские рейсы - ПРИЧИНА
4 января 2019 09:50 225
В связи с сильным ветром и снегопадом в акватории Стамбула отменены морские рейсы. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Организацию по управлению морским транспортом Турции.
Морские рейсы также отменены в провинции Бурса.
По прогнозам синоптиков, нестабильные погодные условия в этих регионах будут наблюдаться до конца недели.
Отметим, что 19 декабря 2018 года в акватории Стамбула наблюдался сильный шторм, что привело к затоплению ряда офисов в районе Бейликдюзю.
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