Отставной полковник рассказал, как США «перехитрили» Россию в Сирии

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор считает, что американцам следует как можно скорее покинуть Сирию, так как после этого в регионе изменится баланс сил и Россия поссорится со своими союзниками. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, свое мнение он выразил в эфире телеканала Fox News.

Макгрегор отметил, что Россия долгое время налаживала отношения с Турцией, Ираном и сирийскими повстанцами, однако вывод американских войск вынудит российских военных делать выбор между этими сторонами.

По его словам, в северной Сирии находятся "десятки тысяч" турецких военных, которые готовы атаковать курдов-террористов в ответ на нападения на Турцию.

"Мы вынудили сирийское правительство вступить в этот район, а сами уходим. России придется сделать выбор. Если она впустит Турцию на территорию Сирии, то потеряет влияние на сирийцев и иранцев", - заключил Макгрегор.

Также он посчитал, что для сотрудничества русских, иранцев и турок "нет никаких причин в принципе".

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