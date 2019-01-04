В Украине пьяный мужчина бросил в салон такси гранату, чтобы удержать любимую
В городе Белая Церковь Киевской области нетрезвый молодой человек открыл дверь подъехавшего такси и бросил внутрь гранату. К счастью, взрывоопасный предмет оказался муляжом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
Об инциденте в полицию сообщил 26-летний местный житель. По его словам, ему позвонила жена, которая в настоящий момент живет с другим мужчиной, и попросила о помощи. В частности, женщина пожаловалась, что ее нынешний сожитель в нетрезвом состоянии устроил скандал.
Мужчина вызвал такси и поехал спасать жену. Вместо нее из дома вышел нетрезвый сожитель женщины. Открыв дверцу такси, он бросил внутрь гранату, прокричав: "Никто никуда не едет! С Новым годом!".
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