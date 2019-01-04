У побережья Китая столкнулись два судна
4 января 2019 10:25 74
Рыболовецкая шхуна затонула в пятницу утром после столкновения с грузовым судном из Гонконга у побережья восточной китайской провинции Фуцзянь. Как сообщает агентство "Синьхуа", ссылаясь на местные власти, пропавшими без вести числятся восемь человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
ЧП произошло в акватории уезда Пинтань. На борту затонувшего судна на момент аварии находились 14 членов экипажа. Шестерых из них удалось спасти.
В данном районе продолжается поиск пропавших рыбаков. В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты, а также находящиеся рядом суда. О причинах инцидента информации не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
3 Янв. 11:15 16 464
-
3 Янв. 20:49 7 068
-
3 Янв. 13:43 4 929
-
3 Янв. 22:10 3 198
-
3 Янв. 15:18 2 991