У побережья Китая столкнулись два судна

Рыболовецкая шхуна затонула в пятницу утром после столкновения с грузовым судном из Гонконга у побережья восточной китайской провинции Фуцзянь. Как сообщает агентство "Синьхуа", ссылаясь на местные власти, пропавшими без вести числятся восемь человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

ЧП произошло в акватории уезда Пинтань. На борту затонувшего судна на момент аварии находились 14 членов экипажа. Шестерых из них удалось спасти.

В данном районе продолжается поиск пропавших рыбаков. В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты, а также находящиеся рядом суда. О причинах инцидента информации не поступало.