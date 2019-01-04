Водитель на разбитом автомобиле вмешался в дорожную разборку и протаранил легковушку - ВИДЕО

4 января 2019 11:40

Свидетель противостояния четырёх женщин и водителя легкового автомобиля, случившегося 23 декабря на улице в городе Сан-Карлос-де-Барилоче (провинция Рио-Негро, Аргентина) запечатлел необычное происшествие, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

По данным аргентинских СМИ, мужчина что-то не поделил с четырьмя женщинами, а затем попытался скрыться с места дорожной разборки на своём автомобиле. В итоге водитель легковушки чуть не сбил одного из пешеходов, затем врезался в стоящий легковой автомобиль. Но проезжающий мимо участник дорожного движения, находясь за рулём легковушки, у которой отсутствовали некоторое кузовные детали, преградил дорогу беглецу и задним ходом протаранил его машину. После чего белый автомобиль скрылся из кадра.

Водитель на разбитом автомобиле вмешался в дорожную разборку и протаранил легковушку в Аргентине В итоге водителю, попытавшемуся скрыться от разъярённых женщин потребовалась помощь медиков.

Местное отделение полиции приступило к расследованию странного инцидента, в ходе которого виновнику разборки могут предъявить обвинения в "сексуальном насилии".

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Водитель на разбитом автомобиле вмешался в дорожную разборку и протаранил легковушку в Аргентине

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