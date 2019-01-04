В административном здании в ФРГ прогремел взрыв - ВИДЕО
4 января 2019 12:11 234
У офиса отделения партии "Альтернатива для Германии" в центре города Дебельн прогремел взрыв. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru, сообщает Bild.
По данным полиции, в результате происшествия никто не пострадал.
От взрыва частично обрушились здание и соседние дома. Также повреждения получили припаркованные рядом автомобили.
Причины взрыва выясняются.
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