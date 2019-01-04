В Турции массово отменяются авиарейсы - ПРИЧИНА
4 января 2019 12:28 405
В Стамбуле из-за снегопада отменены некоторые внутренние и зарубежные авиарейсы. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что авиарейсы в основном отменены в аэропорту имени Сабихы Гекчен и в аэропорту имени Ататюрка.
Из внутренних рейсов отменены авиарейсы Стамбул-Эрзурум, Стамбул-Гуресун, Стамбул-Синоп, а также Стамбул-Измир.
Из внешних рейсов Стамбул-Салоники и Стамбул-Кошице.
Отметим, что сегодня по причине сильного снегопада в Стамбуле, также были отменены морские рейсы.
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