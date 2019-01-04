В Турции массово отменяются авиарейсы - ПРИЧИНА

4 января 2019 12:28

В Стамбуле из-за снегопада отменены некоторые внутренние и зарубежные авиарейсы. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что авиарейсы в основном отменены в аэропорту имени Сабихы Гекчен и в аэропорту имени Ататюрка.

Из внутренних рейсов отменены авиарейсы Стамбул-Эрзурум, Стамбул-Гуресун, Стамбул-Синоп, а также Стамбул-Измир.

Из внешних рейсов Стамбул-Салоники и Стамбул-Кошице.

Отметим, что сегодня по причине сильного снегопада в Стамбуле, также были отменены морские рейсы.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az