Впервые в истории США этнический турок возглавит муниципалитет

4 января 2019 12:59

Впервые в истории США председателем муниципалитета избран этнический турок. 

Как сообщает Report со ссылкой на Aksham, соответствующую информацию распространило Генконсульство Турции в Нью-Йорке, передает Day.Az.

Турок Тайфун Селен, состоящий в рядах правящей в США Республиканской партии, был избран председателем муниципалитета района Чатем американского штата Нью-Джерси. В 2017 году он был избран членом муниципального комитета Чатема. 3 января члены комитета избрали нового председателя муниципалитета. По итогам голосования председателем был избран Т.Селен.

По закону, членов муниципального комитета выбирают местные жители. Комитет состоит из пяти членов и действует в течение трех лет. Председателя муниципалитета выбирают из числа членов комитета. 

Тайфун Селен - выпускник архитектурного факультета Стамбульского технического университета и университета Монклер в Нью-Джерси. Последние 15 лет живет в Чатеме, является членом Республиканской партии США. 

Женат, имеет одного ребенка.

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