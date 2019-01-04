Мужчина погиб в новогоднюю ночь, запуская салют - ВИДЕО

В Ленинградской области в поселке Бугры Всеволожского района в новогоднюю ночь, запуская салют, погиб 30-летний Никита Федонин, сообщает Следственный комитет. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на anews.com.

"По предварительным данным, мужчина, нарушая элементарные правила техники безопасности при использовании пиротехники, при запуске петарды большой мощности из предназначенной для этого трубы для фейерверков, в виде отрезка трубы длиной 60 см и диаметром 25 см., установленной вертикально, после того, как поджег фитиль петарды, наклонился над указанной установкой, поскольку ему казалось, что петарда долго не стартовала, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении ведомства.

"Она пока догорала, к нему боялись подойти"

Никита Федонин вместе с девушкой и друзьями приехали в Бугры с Васильевского острова. Выйдя из такси, компания решила запустить фейерверк, сообщает 47news.ru. Метровую трубу устанавливал сам Никита. По словам очевидцев, пиротехника долго не загоралась, тогда мужчина решил проверить в чем дело. Удар фейерверка с короткого расстояния пришелся на глазницу, Никита погиб на месте.

"Он её зажигал, но не успел отойти, хотя ему говорили отойти, кричали. Туба упала в его сторону и сработала. Она пока догорала, к нему боялись подойти. Очень жаль, парень был очень хороший, семью собирался создать", - рассказал друг погибшего.

На видео с камер, которые запечатлели момент трагедии, видно, как справа подбегают случайные прохожие, а слева девушка и друг Никиты.

Фейерверк Никита приобрел в интернете. Стоимость одной такой петарды от 1,5 тысяч рублей. В описании магазинов упоминается, что пиротехническая мортира шестого калибра "Фестивальный шар", от которой погиб петербуржец, относится к 4-5 классу опасности.

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