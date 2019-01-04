Во Франции более 30 тысяч цыплят сгорели при пожаре на ферме

Более 30 тысяч цыплят погибли в результате пожара на птицеферме на севере Франции. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает радиостанция France Info.

Возгорание соломы, произошедшее в одном из зданий птицеводческого комплекса в коммуне Каэстр (департамент Нор), переросло в пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров.



Жертвами пожара стала 31 тысяча цыплят, но пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие объекты фермы.



Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook