Мужчина в костюме Санты с двух рук обстрелял дом родителей звезды "Голоса" - ВИДЕО

4 января 2019 14:17

Мужчина, облаченный в костюм Санты, открыл с двух рук огонь по дому родителей звезды ирландского шоу "Голос". Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на одной из улиц Белфаста. Там злоумышленник открыл огонь по дому родителей 33-летней финалистки "Голоса" Джорджины Ричмонд, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина прогуливается по улице, а затем резко достает пистолет и начинает стрелять по окнам. Прежде чем сбежать, он выпустил обоймы обоих пистолетов. 

Отмечается, что никто из домочадцев не пострадал. Самой Джорджины и ее 10-летней дочери дома не было.

Как рассказали родители звезды, это уже не первое нападение на их семью. Ранее, в 2016 году они были вынуждены покинуть свой дом из-за подозрений в причастности к ИРА (Ирландская республиканская армия).

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Мужчина в костюме Санты с двух рук обстрелял дом родителей звезды

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