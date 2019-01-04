В интернет попали личные данные сотен немецких политиков

4 января 2019 14:28

Хакеры опубликовали в интернете данные сотен немецких политиков. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает в пятницу радиостанция rbb Inforadio.

По данным радиостанции, в Twitter были опубликованы номера мобильных телефонов, адреса, а также внутрипартийные документы. Кроме того, были опубликованы ксерокопии паспортов некоторых политиков, информация по кредитной карте членов их семей и переписки с родственниками.

Атака коснулась всех партий Бундестага, за исключением "Альтернативы для Германии" (АдГ).
На данный момент неизвестно, кто стоит за кибератакой. Аккаунт, в котором были опубликованы данные, имеет более 16 тысяч подписчиков. Он принадлежит интернет-платформе, оператор которой, предположительно, находится в Гамбурге.

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