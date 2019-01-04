У армянского военнослужащего украли драгоценности на два миллиона

Крупная кража из салона автомобиля совершена в Гюмри, сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Отмечается, что 2 января в 22:30 26-летний житель Берда (Тавушская область) Арман Тадевосян сообщил в полицию, что в тот же день, в промежутке между 21:30 и 21:45, он находился в родительском доме, расположенном на улице Ширакаци, передает Day.Az. Там же он припарковал свой автомобиль марки Kia Sorento. Через 15 минут, выйдя из дома, он заметил, что стекло на задней дверце автомобиля с правой стороны разбито.

Выяснилось, что неизвестный (или неизвестные) украл из салона автомобиля женскую сумку, в которой было 11 ювелирных изделий из золота и серебра. В результате гражданину был причинен ущерб в размере порядка 2 миллионов драмов.

По сведениям сайта, Тадевосян служит в ВС Армении.