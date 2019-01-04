Санта-Клаус проехал в кресле по городу - ВИДЕО

4 января 2019 15:14

В подмосковном Подольске "Санта-Клаус" получил штраф за катание по городским дорогам на кресле. 

Как передает Day.Az со ссылкой на "РЕН ТВ", необычный персонаж проехался по городу еще днем 30 декабря. Видео с ним появилось в соцсетях только 3 января.

По словам очевидцев, "Санта" ездил на кресле, привязанном к автомобилю Peugeot, по Ленинградской улице.

Правоохранительные органы не оставили без внимания такие развлечения горожан, нашли нарушителей и выписали им штраф, сообщает портал "Подольск.ру" со ссылкой на ГИБДД.

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Санта-Клаус проехал в кресле по городу

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