Население Китая сократилось впервые за 70 лет

По итогам прошлого года население Китая сократилось на 1,27 миллиона. Об этом сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Экономист Су Цзянь из Пекинского университета и специалист по рождаемости И Фусянь из Висконсинского университета в Мадисоне (США) пришли к такому выводу после изучения статистики Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР и других общедоступных данных.

Ученые подсчитали, что количество детей, родившихся в Китае, упало на 2,5 миллиона по сравнению с 2017 годом. Ожидалось, что этот показатель вырастет на 790 тысяч.

В Китае сокращение населения зафиксировано впервые за 70 лет. По мнению И Фусяня, эта тенденция может оказаться необратимой. Он связывает падающую рождаемость с уменьшением численности женщин детородного возраста и нежеланием заводить детей из-за растущих расходов на образование, жилье и медицинскую помощь.

Официальные данные об изменении численности населения Китая пока не опубликованы. Национальное бюро статистики КНР планирует обнародовать их до конца января. По оценке этой организации, в 2017 году в Китае жили 1,39 миллиарда человек.

В 1979 году власти Китая развернули кампанию по регулированию рождаемости, получившую название "Одна семья - один ребенок". В 2016 году ограничение на количество детей частично сняли, однако последовавший рост рождаемости не оправдал ожиданий.

В первый же год после снятия ограничений количество новорожденных достигло 18 млн 460 тыс., что стало самым высоким показателем с 2000 года.

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