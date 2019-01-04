Вор, решивший украсть велосипед, выбрал не самое удачное место преступления - ВИДЕО

4 января 2019 16:13

Неизвестно, чем руководствовался этот мужчина, когда решил присвоить чужой велосипед, стоявший не где-нибудь, а возле полицейского участка, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Кадры, снятые в городе Гладстоун (США), показывают, как незнакомец в маске увлечённо занимался своим преступным деянием, но увы - уехать на велосипеде ему не удалось.

Из участка вышел офицер и немедленно арестовал вора - благо, его не надо было никуда далеко вести, ведь камера находилась очень близко от места преступления.

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Вор, решивший украсть велосипед, выбрал не самое удачное место преступления

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