Власти Германии прокомментировали ситуацию с хакерской атакой на политиков

Власти ФРГ очень серьезно рассматривают ситуацию с хакерской атакой в отношении сотен политиков, ведется следствие. Об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Как вы знаете, сейчас стало известно, что личная информация и документы сотен политиков и общественных деятелей была распространена в Интернете. В частности, речь идет... о политиках всех уровней: Европарламента, бундестага, ландтагов и даже политиков коммунального уровня. Федеральное правительство очень серьезно рассматривает эти случаи", - заявила Фиц.

Она добавила, что правительственный центр киберзащиты в настоящее время "занимается этим случаем", ведомство ведет проверку "масштабов и причин" данной атаки.

Также отмечается, что хакерская атака не затронула секретные данные Меркель и ее ведомства.



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