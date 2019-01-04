Президент Румынии намерен баллотироваться на второй срок

Президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что намерен вновь участвовать в выборах главы государства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В конце года у нас пройдут президентские выборы, и я вступлю в борьбу за новый мандат президента. Я оптимист, не боюсь соперников, выборы - это выборы", - сказал Йоханнис в пятницу на брифинге.

Он также рассказал об основных целях на 2019 год.

"Мои цели, как и цели Румынии, это углубление европейской интеграции, укрепление нашей позиции в НАТО, возможно, нам удастся укрепить присутствие НАТО на аосточном фланге, что было бы очень хорошо для нас. Еще одна очень важна цель для меня в 2019 году - это укрепление статуса Румынии как правового государства, что подразумевает, среди прочего, продолжение борьбы с коррупцией", - добавил президент.

Йоханнис вступил в должность президента Румынии 21 декабря 2014 года. У президента часто возникают противоречия с правящей социал-демократической партией, что сказывается на сотрудничестве с парламентом и правительством.

Президент Румынии избирается на пять лет.

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