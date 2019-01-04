В Канаде заявили о задержании 13 граждан после ареста финдиректора Huawei

Канадский МИД заявил, что с момента ареста финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере в начале декабря китайские власти задержали 13 канадцев. Об этом сообщает телеканал Global News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению МИД, большинство канадцев, задержанных с 1 декабря в КНР, были освобождены из-под стражи. "Мы можем подтвердить, что, по меньшей мере, восемь человек освобождены", - приводит канал заявление официального представителя канадского внешнеполитического ведомства Гийома Берюбе.



Отношения Канады и Китая обострились после того, как в Ванкувере по запросу США была задержана финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Ранее китайские власти оповестили посольство Канады о расследовании в отношении двух ее граждан, которые подозреваются в подрыве национальной безопасности Китая - Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. Оба они были задержаны. СМИ предполагали, что арест канадцев проведен в отместку за арест Мэн Ваньчжоу.

США запрашивают экстрадицию дочери основателя Huawei по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. МИД КНР сделал представление и выразил протест как Канаде, так и США.



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