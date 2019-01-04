При ударе коалиции в Сирии погибли мирные жители

Десять мирных жителей, в том числе четыре ребенка, погибли при ударе международной коалиции во главе с США по деревне в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает агентство САНА со ссылкой на собственного корреспондента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Десять мирных жителей, в том числе четверо детей, погибли в результате удара авиации международной коалиции по дому одного из жителей в деревне эль-Кишкия в провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении агентства.



Коалиция регулярно наносит авиаудары по городу Хаджин и близлежащим деревням в провинции Дейр-эз-Зор под предлогом помощи отрядам "Сирийских демократических сил" (SDF) в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Сирийские СМИ неоднократно сообщали о жертвах среди мирных жителей и применении белого фосфора коалицией при авиаударах.

Власти Сирии призывали ООН принять меры в отношении виновных и прекратить незаконное пребывание коалиции на территории САР. Представитель Пентагона тогда заявляла, что коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ. Президент США Дональд Трамп в конце 2018 года объявил, что американские войска будут выведены из Сирии. США располагали примерно 2 тысячами военнослужащих, которые находились на сирийской территории без санкции правительства страны.

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