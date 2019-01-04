В кабмине Франции заявили, что "желтые жилеты" находятся под властью экстремистов

Экстремистски настроенные люди взяли под свой контроль движение "желтых жилетов" и стремятся свергнуть правительство Франции. Об этом заявил в пятницу официальный представитель правительства Бенжамен Гриво, выступая по итогам первого в этом году заседания совета министров. Трансляция брифинга проводилась на странице Елисейского дворца в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Движение "желтых жилетов" оказалось под властью мятежников, которые стремятся спровоцировать восстание и в конечном итоге свергнуть правительство", - заявил Гриво. Он напомнил при этом, что власти приняли "быстрые и конкретные" меры по улучшению положения слабообеспеченных слоев населения в ответ на требование манифестантов. "Теперь же те, кто продолжает протесты, некоторые из "желтых жилетов", ведут политическую борьбу и не желают участвовать в [предлагаемых властями] общенациональных дебатах", - отметил он.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. В стране прошли семь общенациональных дней протеста, которые во многих крупных городах, в том числе и в Париже, сопровождались многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов. Восьмой по счету день манифестаций состоится в субботу 5 января.

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