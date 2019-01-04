США назвали главную угрозу на Ближнем Востоке
4 января 2019 23:41 167
Главной угрозой международной стабильности на Ближнем Востоке в настоящее время является политика Ирана, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Иран - это ключевая угроза, это главный дестабилизирующий игрок в регионе", - сказал чиновник на брифинге, не упомянув при этом террористическую группировку "Исламское государство"*, борьбу с которой США и их союзники ведут с 2014 года.
По его словам, вопрос противодействия политике Ирана будет одним из главных в ходе поездки госсекретаря США Майка Помпео на Ближний Восток 8-15 января, в ходе которой он посетит Египет, Кувейт, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Иорданию, Катар и Оман.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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