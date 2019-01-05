Трампу больше не грозит импичмент
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Демократическая партия не намерена поднимать вопрос об импичменте. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом американский лидер сказал по итогам встречи в Белом доме с представителями Конгресса по вопросу приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств.
"Очень сложно объявить импичмент тому, кто замечательно делает свою работу. Мы говорили об этом сегодня - я спросил, почему вы не используете это [успешную работу] для импичмента?" - сказал американский лидер. На это, по словам президента, Пелоси заявила Трампу, что "мы [Демократическая партия] не рассматриваем возможность [инициирования процедуры] импичмента".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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