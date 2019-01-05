Заражение лихорадкой Эбола в Швеции не подтвердилось
Пациент, госпитализированный в Швеции с подозрением на заражение геморрагической лихорадкой Эбола, не является носителем данного вируса. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу со ссылкой на представителей местных властей сообщило агентство Reuters.
По его данным, медицинские анализы инфекционного отделения Академической клиники в Упсале показали, что мужчина, недавно побывавший в Бурунди, не заражен вирусом.
Ранее администрация региона Упсала распространила заявление, в котором сообщалось о временном закрытии отделения скорой помощи города Энчёпинг в связи с диагнозом "геморрагическая лихорадка Эбола", поставленному одному из пациентов. Больной был полностью изолирован в инфекционном отделении клиники в Упсале, вступавший с ним в контакт персонал прошел проверку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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