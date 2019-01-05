В Токио тунца-гиганта продали за $3 млн

На первых в этом году торгах на рыбном рынке Тоёсу в Токио тунец весом 278 кг был продан за $3,1 млн (333,6 млн иен), сообщает сеть ресторанов "Суси Дзамай", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

До этого рекордным считался тунец весом 200 кг, которого продали за $1,8 млн (155 млн иен) на старом рыбном рынке Цукидзи в 2013 году.

В 2017 году сообщалось, что США выиграли в "тунцовой битве" против Мексики.