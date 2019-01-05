В Токио тунца-гиганта продали за $3 млн
5 января 2019 09:20 172
На первых в этом году торгах на рыбном рынке Тоёсу в Токио тунец весом 278 кг был продан за $3,1 млн (333,6 млн иен), сообщает сеть ресторанов "Суси Дзамай", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
До этого рекордным считался тунец весом 200 кг, которого продали за $1,8 млн (155 млн иен) на старом рыбном рынке Цукидзи в 2013 году.
В 2017 году сообщалось, что США выиграли в "тунцовой битве" против Мексики.
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