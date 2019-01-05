В Ирландии индийский студент упал с обрыва при попытке сделать селфи

5 января 2019 09:29

На западе Ирландии 20-летний индийский студент упал с обрыва Утесов Мохер в графстве Клэр, когда пытался сделать селфи. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В полиции посчитали, что инцидент можно рассматривать как "трагический несчастный случай", подчеркивая, что очевидцы сообщили о том, что студент подскользнулся.

Отмечается, что погибший учился в Дублине и был гражданином Индии.

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