В Ирландии индийский студент упал с обрыва при попытке сделать селфи
5 января 2019 09:29 112
На западе Ирландии 20-летний индийский студент упал с обрыва Утесов Мохер в графстве Клэр, когда пытался сделать селфи. Об этом сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В полиции посчитали, что инцидент можно рассматривать как "трагический несчастный случай", подчеркивая, что очевидцы сообщили о том, что студент подскользнулся.
Отмечается, что погибший учился в Дублине и был гражданином Индии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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