Забавный момент погони полицейских за преступником попал на камеры - ВИДЕО

5 января 2019 10:14

Момент погони полицейских за преступником, попытавшимся скрыться от преследования в городе Саут Дейтона (округ Волусия, штат Флорида, США), был запечатлён камерой ночного видения, с вертолёта, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Полицейские остановили легковой автомобиль, который передвигался по тёмным улицам города на огромной скорости с выключенными фарами. Находившийся за рулём транспортного средства 23-летний Трешон Ловетт попытался убежать от стражей правопорядка и, не обращая внимания на вертолёт, кружащий над ним, залез в мусорный бачок.

Сотрудники полиции передали своим коллегам на земле координаты местонахождения беглого преступника. В итоге стражи правопорядка с собаками вынудили молодого человека покинуть мусорный бачок и сдаться.

Трешону Ловетту, ранее семь раз привлекавшемуся к уголовной ответственности, вынесли обвинения в бегстве и попытке скрыться от правоохранительных органов, владении огнестрельным оружием и управлении транспортным средством без лицензии.

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Нажмите на видео для просмотра:
Беглый преступник, не заметив полицейского вертолёта, забрался в мусорку

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