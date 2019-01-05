Забавный момент погони полицейских за преступником попал на камеры - ВИДЕО

Момент погони полицейских за преступником, попытавшимся скрыться от преследования в городе Саут Дейтона (округ Волусия, штат Флорида, США), был запечатлён камерой ночного видения, с вертолёта, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Полицейские остановили легковой автомобиль, который передвигался по тёмным улицам города на огромной скорости с выключенными фарами. Находившийся за рулём транспортного средства 23-летний Трешон Ловетт попытался убежать от стражей правопорядка и, не обращая внимания на вертолёт, кружащий над ним, залез в мусорный бачок.

Сотрудники полиции передали своим коллегам на земле координаты местонахождения беглого преступника. В итоге стражи правопорядка с собаками вынудили молодого человека покинуть мусорный бачок и сдаться.

Трешону Ловетту, ранее семь раз привлекавшемуся к уголовной ответственности, вынесли обвинения в бегстве и попытке скрыться от правоохранительных органов, владении огнестрельным оружием и управлении транспортным средством без лицензии.

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