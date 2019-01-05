Марадона выписан из больницы
5 января 2019 10:35 151
Легендарный аргентинский форвард Диего Марадона, который ранее был госпитализирован в Буэнос-Айресе после обнаружения желудочного кровотечения, выписан из клиники, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Напомним, наставник мексиканского клуба "Дорадос" проходил плановое обследование перед поездкой в Мексику, когда врачи обнаружили кровотечение в желудке. Марадоне провели необходимые процедуры, его здоровью сейчас ничего не угрожает. Как сообщила дочь аргентинца, с ее отцом сейчас все в порядке и в ближайшее время он вернется домой.
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