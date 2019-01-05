Крупный пожар в центре Москвы - ВИДЕО

В Москве на улице Пятницкой загорелось неэксплуатируемое одноэтажное строение. Об этом сообщили в МЧС РФ по российской столице, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"В 01:00 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС РФ по Москве поступило сообщение о загорании выселенного здания по адресу: ул. Пятницкая, д.6", - говорится в сообщении экстренного ведомства.

В МЧС отметили, что площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Огонь был потушен в 02:11 мск.

Также, по данным ведомства, информации о пострадавших в результате ЧП к настоящему моменту не поступало.

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