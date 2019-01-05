Камера запечатлела момент странного похищения золотого кольца - ВИДЕО

Посетительница ювелирного магазина, расположенного в Стамбуле, попыталась украсть дорогостоящее изделие и вынести его в недрах своего организма.

Мехмет Эрдоган, работник ювелирного магазина, рассказал в интервью местным СМИ, что женщина попросила дать ей для ознакомления золотое кольцо с пятью бриллиантами. Продавец выполнил волю посетительницы и дал ей подержать в руках дорогостоящее изделие. Затем женщина попыталась спрятать кольцо в кармане, но Мехмет не позволил ей сделать этого, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Воспользовавшись тем, что продавец отвлёкся во время телефонного разговора, воровка проглотила кольцо и, достав бутылку с водой протолкнула застрявшую в горле драгоценность. Видеокамера, установленная в магазине, запечатлела момент странного похищения драгоценности.

Мехмет Эрдоган краем глаза заметил необычное поведение посетительницы и вызвал полицейских, которые задержали воровку и отправили её в больницу, чтобы удостовериться, что кольцо находится в её организме.

Позже воровка, идентифицированная как М.А., была доставлена в полицейский участок, где ей было предъявлено обвинение в краже, а затем её освободили под залог, хотя кольцо все еще находилось внутри.

Полицейские заявили, что женщине придется либо вернуть кольцо в магазин, когда природа пойдет своим путем, либо заплатить за него. Ей также грозит штраф или тюремное заключение.

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При копировании текста - ОБЯЗАТЕЛЬНА ссылка на источник: Мехмет Эрдоган, работник ювелирного магазина рассказал в интервью местным СМИ, что женщина попросила дать ей для ознакомления золотое кольцо с пятью бриллиантами. Продавец выполнил волю посетительницы и дал ей подержать в руках дорогостоящее изделие. Затем женщина попыталась спрятать кольцо в кармане, но Мехмет не позволил ей сделать этого. Воспользовавшись тем, что продавец отвлёкся во время телефонного разговора, воровка проглотила кольцо и, достав бутылку с водой протолкнула застрявшую в горле драгоценность. Видеокамера, установленная в магазине запечатлела момент странного похищения драгоценности.При копировании текста - ОБЯЗАТЕЛЬНА ссылка на источник: https://rai77.com/prodavec-yuvelirnogo-magazina-provodil-vzgljadom-kolco-s-brilliantom-proglochennoe-posetitelnicei-04.html

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